Глава Минобороны Израиля: пауза в боях в Газе будет короткой
24 ноября 202301:01
Предстоящая пауза в боях в секторе Газа будет короткой, сообщил The Times of Israel глава Минобороны Израиля Йоав Галант.
По его словам, после этого возобновится операция в анклаве. Она продлится еще как минимум два месяца.
Министр отметил, что в ближайшие дни впервые отпустят заложников.
Ранее власти Израиля получили предварительный список освобождаемых заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru