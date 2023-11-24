Глава Минобороны Израиля: пауза в боях в Газе будет короткой

Предстоящая пауза в боях в секторе Газа будет короткой, сообщил The Times of Israel глава Минобороны Израиля Йоав Галант.

Израиль: освобождение заложников из сектора Газа начнется не раньше 24 ноября

По его словам, после этого возобновится операция в анклаве. Она продлится еще как минимум два месяца.

Министр отметил, что в ближайшие дни впервые отпустят заложников.

Ранее власти Израиля получили предварительный список освобождаемых заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

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