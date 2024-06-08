Израильские военные освободили четырех заложников в секторе Газа

Израильские военные в ходе спецоперации в Газе освободили четырех заложников, говорится в заявлении армии.

В сектор Газа сбросили с воздуха 140 коробок с гумпомощью

Отмечается, что среди освобожденных заложников есть россиянин Андрей Козлов. Все освобожденные здоровы. Их доставили в больницу.

По данным армии, освобожденные были захвачены во время музыкального фестиваля 7 октября.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что происходящее в секторе Газа является резней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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