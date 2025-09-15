Минтранс работает над продажей ж/д и авиабилетов в Max
15 сентября 202506:21
Министерство транспорта России работает над интеграцией с мессенджером Max для продажи в нем билетов на самолеты и поезда, сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства Андрея Никитина.
«По мессенджеру мы работаем по всем направлениям, в том числе и по этим», — заявил он. Другие подробности не приводятся.
Ранее стало известно, что на аккаунт президента России Владимира Путина в Max подписались более 300 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Россия создала «империю дронов»
- Минтранс работает над продажей ж/д и авиабилетов в Max
- В Госдуме призвали запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях
- Трамп считает себя единственным, кто сможет говорить и с Путиным, и с Зеленским
- Ученые выявили механизм разрушения костей у переболевших коронавирусом
- В РПЦ назвали песни Высоцкого богоугодной музыкой
- СМИ: Бесплатное ОСАГО хотят ввести для некоторых россиян
- В ряде регионов определились победители губернаторских выборов
- «Адвокатская монополия» может лишить бюджет РФ 140 млрд рублей
- Россияне скупают билеты в КНР из-за безвиза
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru