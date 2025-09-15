Минтранс работает над продажей ж/д и авиабилетов в Max

Министерство транспорта России работает над интеграцией с мессенджером Max для продажи в нем билетов на самолеты и поезда, сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства Андрея Никитина.

«По мессенджеру мы работаем по всем направлениям, в том числе и по этим», — заявил он. Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что на аккаунт президента России Владимира Путина в Max подписались более 300 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

