Глава МИД Польши призвал рассмотреть создание бесполетной зоны над Украиной

Польше и союзникам необходимо рассмотреть возможность создания бесполетной зоны над Украиной. Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как напомнил глава МИД,эту идею обсуждали еще год назад. Технически НАТО и Евросоюз могли закрыть небо над Украиной, но «это не решение, которое Польша может принять в одиночку».

«Если Украина попросит нас сбивать их [дроны] над своей территорией, это будет для нас выгодно. Если вы спрашиваете мое личное мнение, то я считаю, что нам следует это обдумать», — подчеркнул Сикорский.

По мнению министра, последний инцидент с дронами над Польшей можно считать «сигналом ускорить приготовления к обороне». В этой части следует воспользоваться опытом Украины по борьбе с БПЛА.

Ранее Сикорский заявил, что Польша и другие союзники в Европе продолжат поддерживать Киев в случае решения властей о продолжении военных действий, пишет Ura.ru.

