СМИ: Россия создала «империю дронов»

Россия благодаря увеличению производства беспилотных летательных аппаратов стала империей дронов, сообщает New York Times.

Путин: Российские беспилотные системы являются самыми передовыми в мире

По данным издания, российское правительство на высшем уровне дало понять, что беспилотники — важнейший приоритет для Москвы. РФ мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания «империи дронов».

Газета отмечает, что в России произошла революция в производстве БПЛА.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что запущенный в РФ нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем показывает свою высокую эффективность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Российская АрмияБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры