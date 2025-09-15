СМИ: Россия создала «империю дронов»

По данным издания, российское правительство на высшем уровне дало понять, что беспилотники — важнейший приоритет для Москвы. РФ мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания «империи дронов».

Газета отмечает, что в России произошла революция в производстве БПЛА.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что запущенный в РФ нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем показывает свою высокую эффективность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

