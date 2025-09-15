За ночь над Белгородской областью сбили шесть дронов ВСУ

Дежурные средства ПВО нейтрализовали шесть беспилотников ВСУ в Белгородской области. Об этом заявили в Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — отмечается в сообщении.

Все БПЛА были ликвидированы в течение минувшей ночи.

Накануне в Белгородской области сбили шесть дронов ВСУ за четыре часа, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
