За ночь над Белгородской областью сбили шесть дронов ВСУ
15 сентября 202507:35
Дежурные средства ПВО нейтрализовали шесть беспилотников ВСУ в Белгородской области. Об этом заявили в Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — отмечается в сообщении.
Все БПЛА были ликвидированы в течение минувшей ночи.
Накануне в Белгородской области сбили шесть дронов ВСУ за четыре часа, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- За ночь над Белгородской областью сбили шесть дронов ВСУ
- Глава МИД Польши призвал рассмотреть создание бесполетной зоны над Украиной
- СМИ: Россия создала «империю дронов»
- Минтранс работает над продажей ж/д и авиабилетов в Max
- В Госдуме призвали запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях
- Трамп считает себя единственным, кто сможет говорить и с Путиным, и с Зеленским
- Ученые выявили механизм разрушения костей у переболевших коронавирусом
- В РПЦ назвали песни Высоцкого богоугодной музыкой
- СМИ: Бесплатное ОСАГО хотят ввести для некоторых россиян
- В ряде регионов определились победители губернаторских выборов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru