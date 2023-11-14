Израиль захватил здание парламента Газы

Военные Израиля сфотографировались в парламенте Газы, который они захватили, сообщает Times of Israel.

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Военные сделали снимок на трибуне.

С 2007 года в здании заседали члены палестинского движения ХАМАС.

Ранее ХАМАС заявило о готовности освободить 70 заложников в обмен на перемирие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

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