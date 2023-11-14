Израиль захватил здание парламента Газы
14 ноября 202304:01
Военные Израиля сфотографировались в парламенте Газы, который они захватили, сообщает Times of Israel.
Военные сделали снимок на трибуне.
С 2007 года в здании заседали члены палестинского движения ХАМАС.
Ранее ХАМАС заявило о готовности освободить 70 заложников в обмен на перемирие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогов считает, что конфликт на Украине нужно завершить по вьетнамскому сценарию
- Российским космонавтам на МКС доставят к Новому году мандарины
- Израиль захватил здание парламента Газы
- Медведев победил Рублева в турнире ATP
- МЧС России: эвакуированные из Газы россияне «находятся на пределе»
- Минздрав Крыма опроверг информацию о дефиците лекарств и нехватке мест в больницах
- В США заявили, что Путин сделал Россию сверхдержавой
- Россияне установили рекорд по сумме взятых микрозаймов
- На Украине укрепят сотрудничество с НАТО
- Ермак: Украина очень нуждается в усилении ПВО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru