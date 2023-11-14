МЧС России: эвакуированные из Газы россияне «находятся на пределе»
14 ноября 202303:01
Эвакуированные из сектора Газа граждане России находятся на пределе, при этом они очень организованны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление помощника главы МЧС РФ Александра Коровина.
По его словам, россияне бодрятся, они дисциплинированны. «От каждого из них слышатся слова благодарности нашему президенту, слова поддержки нашему министру, нашему народу», — отметил помощник.
Ранее самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа россиянами прибыл в Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru