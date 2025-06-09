Израиль захватил судно с Гретой Тунберг

На его борту находится активистка Грета Тунберг. На судно поднялись военнослужащие. Судно направляется в Израиль. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что пассажиров отправят в родные страны.

Отмечается, что Тунберг вместе с соратниками пыталась устроить медиа-провокацию, чтобы привлечь внимание.

Ранее Тунберг заявила о намерении довезти гумпомощь в Газу невзирая на угрозу ее жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

