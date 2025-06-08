Глава МО Израиля поручил армии не подпустить к Газе судно с Гретой Тунберг на борту

«Антисемитке Грете и ее друзьям я говорю ясно — вам лучше повернуть назад, потому что до Газы вы не доберетесь», - заявил министр.

Кац заявил, что Израиль не допустит нарушений морской блокады сектора Газа, главной задачей которой, по его словам, является предотвращение поставок оружия палестинскому движению ХАМАС, продолжающему удерживать израильских заложников. Он также подчеркнул, что страна будет пресекать любые попытки нарушить блокаду или оказать помощь террористическим организациям — на море, в воздухе и на суше.

Парусное судно «Мадлен», на борту которого находятся Грета Тунберг, ирландский актёр Лиам Каннингем и около десяти других пропалестинских активистов, в настоящее время направляется к сектору Газа со стороны Египта. Участники акции заявили, что их цель — доставка гуманитарной помощи. По информации израильской государственной телерадиокомпании Kan, судно может приблизиться к побережью Газы уже в понедельник. Kan отметила, что израильские военные могут отбуксировать корабль в порт Ашдод и задержать всех находящихся на борту.

Ранее правоохранители Швеции обвинили шведскую активистку Грету Тунберг в неповиновении полиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».