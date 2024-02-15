Израиль за сутки нанес серию авиаударов по объектам ХАМАС в Газе
Израильская армия продолжила целенаправленные операции в различных районах сектора Газа, за сутки была нанесена серия авиаударов по объектам палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что удары были нанесены по подземной инфраструктуре ХАМАС, военным комплексам и пусковым установкам. Согласно данным, в центральной части сектора Газа за прошедшие сутки военные ЦАХАЛ уничтожили «несколько радикалов», включая командира наблюдательной деятельности движения.
Кроме того, сообщается, что на юге сектора Газа солдаты ЦАХАЛ продолжили целенаправленные рейды на объектах инфраструктуры ХАМАС.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет сражаться в секторе Газа до полной победы, это включает мощные действия в Рафахе на границе с Египтом, передает «Радиоточка НСН».
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