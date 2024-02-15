Израиль пообещал масштабные действия в Рафахе после эвакуации гражданских

По его словам, подобные действия начнутся после того, как гражданские покинут зоны боевых действий. Глава израильского правительства отметил, что на данный момент Израилю удалось освободить 112 заложников, которые до этого удерживались боевиками палестинского движения ХАМАС.

Ранее глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас призвал исламистскую группировку ХАМАС договориться с Израилем об обмене заложниками и заключенными, чтобы избежать еще большего обострения ситуация в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

