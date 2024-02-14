Махмуд Аббас призвал ХАМАС заключить сделку с Израилем
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас призвал исламистскую группировку ХАМАС договориться с Израилем об обмене заложниками и заключенными, чтобы избежать еще большего обострения ситуация в секторе Газа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на палестинские СМИ.
Он обратился также к США и арабским странам, чтобы они поспособствовали заключению такого соглашения.
«Пришло время каждому нести ответственность, чтобы положить конец этой масштабной войне против палестинского народа», - подчеркнул Аббас.
Он добавил, что нападение на Рафах повлечет за собой тысячи жертв, страдания и массовый исход палестинцев.
Ранее стало известно, что директор «Моссада» прибудет в Египет для переговоров по заложникам ХАМАС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru