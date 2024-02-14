Махмуд Аббас призвал ХАМАС заключить сделку с Израилем

Он обратился также к США и арабским странам, чтобы они поспособствовали заключению такого соглашения.

«Пришло время каждому нести ответственность, чтобы положить конец этой масштабной войне против палестинского народа», - подчеркнул Аббас.

Он добавил, что нападение на Рафах повлечет за собой тысячи жертв, страдания и массовый исход палестинцев.

Ранее стало известно, что директор «Моссада» прибудет в Египет для переговоров по заложникам ХАМАС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

