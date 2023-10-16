Израиль возобновил подачу воды в южную часть сектора Газа

Израиль возобновил подачу воды в южные районы сектора Газа. Об этом сообщил посол страны в России Александр Бен-Цви, его слова приводит ТАСС.

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Бен-Цви добавил, что, по его информации, вода подается с утра понедельника. При этом он не уточнил, надолго ли возобновлена подача воды, назвав это «вопросом технического уровня».

Ранее днем ряд СМИ сообщили, что эвакуироваться из сектора Газа в Египет смогут только палестинцы с паспортом США, либо другого западного государства.

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ФОТО: РИА Новости
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