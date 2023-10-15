ХАМАС попросил Египет открыть коридор для эвакуации раненых из сектора Газа
Палестинское движение ХАМАС обратилось к руководству Египта с просьбой открыть гуманитарный коридор для эвакуации раненых из сектор Газа. Об этом говорится в Telegram-канале организации.
В ХАМАС попросили принять раненых из сектора Газа в больницы Египта. В организации заявили, что Каир вместе с Палестиной должны противостоять Израилю.
Также ХАМАС обратился к ООН и Международному Комитету Красного Креста с просьбой обеспечить население анклава продуктами питания, водой и средствами первой необходимости.
По данным издания Axios, Иран направил Израилю послание, что будет вынужден вмешаться в конфликт, если Иерусалим начнет наземную операцию в секторе Газа, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина возьмет в аренду средства ПВО у других стран на зиму
- Рублев проиграл в финале турнира «Мастерс» в Шанхае
- «Передовая» вместо Печор. Митрополит Тихон отправился в Крым, не бросив благоустройство в Псковской области
- ВС РФ отразили пять атаку ВСУ на донецком направлении
- Беспилотник США приблизился к границе РФ в Черном море
- ХАМАС попросил Египет открыть коридор для эвакуации раненых из сектора Газа
- Сальдо: в Николаевской области ликвидированы бойцы элитного подразделения ВСУ
- В украинском Минфине заявили об усталости Запада от помощи Киеву
- Митрополит Тихон сравнил назначение в Крымскую митрополию со ссылкой на Колыму
- МИД России предупредил о росте риска ядерного конфликта на Корейском полуострове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru