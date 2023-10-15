ХАМАС попросил Египет открыть коридор для эвакуации раненых из сектора Газа

В ХАМАС попросили принять раненых из сектора Газа в больницы Египта. В организации заявили, что Каир вместе с Палестиной должны противостоять Израилю.

Также ХАМАС обратился к ООН и Международному Комитету Красного Креста с просьбой обеспечить население анклава продуктами питания, водой и средствами первой необходимости.

По данным издания Axios, Иран направил Израилю послание, что будет вынужден вмешаться в конфликт, если Иерусалим начнет наземную операцию в секторе Газа, сообщает «Радиоточка НСН».

