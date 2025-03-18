Израиль возобновил обстрелы сектора Газа: Более 200 погибших

Уже погибли более 230 человек. В ночь на 18 марта Израиль сообщил о нанесении массированных ударов по сектору.

Возобновление операции против ХАМАС связано с тем, что группировка отвергла предложения Вашингтона о продлении перемирия.

До этого президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС немедленно освободить всех заложников и вернуть тела убитых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

