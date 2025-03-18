Израиль возобновил обстрелы сектора Газа: Более 200 погибших

Стало известно о жертвах после возобновления Израилем обстрелов сектора Газа, сообщает Al Aqsa.

Израиль сообщил, что возобновил операции против ХАМАС

Уже погибли более 230 человек. В ночь на 18 марта Израиль сообщил о нанесении массированных ударов по сектору.

Возобновление операции против ХАМАС связано с тем, что группировка отвергла предложения Вашингтона о продлении перемирия.

До этого президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС немедленно освободить всех заложников и вернуть тела убитых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ИзраильХамасСектор Газа

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