Израиль возобновил обстрелы сектора Газа: Более 200 погибших
18 марта 202506:33
Стало известно о жертвах после возобновления Израилем обстрелов сектора Газа, сообщает Al Aqsa.
Уже погибли более 230 человек. В ночь на 18 марта Израиль сообщил о нанесении массированных ударов по сектору.
Возобновление операции против ХАМАС связано с тем, что группировка отвергла предложения Вашингтона о продлении перемирия.
До этого президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС немедленно освободить всех заложников и вернуть тела убитых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru