Израиль сообщил, что возобновил операции против ХАМАС
18 марта 202505:33
Израиль возобновляет военные операции против движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает Axios со ссылкой на канцелярию главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.
Это связано с тем, что группировка отвергла предложения Вашингтона о продлении перемирия.
Ранее палестинское движение ХАМАС выдвинуло условия для начала переговоров по второму этапу переговоров о прекращении огня в секторе Газа.
До этого президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС немедленно освободить всех заложников и вернуть тела убитых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru