Израиль сообщил, что возобновил операции против ХАМАС

Это связано с тем, что группировка отвергла предложения Вашингтона о продлении перемирия.

Ранее палестинское движение ХАМАС выдвинуло условия для начала переговоров по второму этапу переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

До этого президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС немедленно освободить всех заложников и вернуть тела убитых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

