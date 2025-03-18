Израиль сообщил, что возобновил операции против ХАМАС

Израиль возобновляет военные операции против движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает Axios со ссылкой на канцелярию главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.

ХАМАС выдвинуло условия для переговоров по второму этапу перемирия в Газе

Это связано с тем, что группировка отвергла предложения Вашингтона о продлении перемирия.

Ранее палестинское движение ХАМАС выдвинуло условия для начала переговоров по второму этапу переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

До этого президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС немедленно освободить всех заложников и вернуть тела убитых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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