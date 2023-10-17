Израиль возложил вину за взрыв в больнице Газы на «Исламский джихад»

Взрыв в больнице сектора Газа произошел из-за неудачного пуска ракеты. Об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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Военные утверждают, что взрыв произошел из-за неудачного пуска ракеты со стороны сектора Газа. ЦАХАЛ возложил вину за произошедшее на радикальную палестинскую группировку «Исламский джихад».

Взрыв в одной из больниц сектора Газа произошел вечером 17 октября. По данным телеканала Al Hadath, погибли более 500 человек.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что израильские самолеты ударили по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС, отмечает «Радиоточка НСН».

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