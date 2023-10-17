Израиль возложил вину за взрыв в больнице Газы на «Исламский джихад»
Взрыв в больнице сектора Газа произошел из-за неудачного пуска ракеты. Об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Военные утверждают, что взрыв произошел из-за неудачного пуска ракеты со стороны сектора Газа. ЦАХАЛ возложил вину за произошедшее на радикальную палестинскую группировку «Исламский джихад».
Взрыв в одной из больниц сектора Газа произошел вечером 17 октября. По данным телеканала Al Hadath, погибли более 500 человек.
Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что израильские самолеты ударили по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РФ и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН после взрыва в больнице Газы
- Израиль возложил вину за взрыв в больнице Газы на «Исламский джихад»
- В Зеленограде автомобиль насмерть сбил женщину
- Гражданам Израиля рекомендовали срочно покинуть Турцию
- СМИ: Белый дом обсуждает военный ответ, если «Хезболла» присоединится к ХАМАС
- В Белгородской области ПВО сбила дрон самолетного типа
- Корабли британских ВМС выдвинулись к берегам Израиля
- На Новом Арбате автомобиль переехал лежащего пешехода
- Авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ
- Therr Maitz даст в Москве большой концерт с хором и оркестром
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru