Израиль возложил вину за взрыв в больнице Газы на «Исламский джихад»

Военные утверждают, что взрыв произошел из-за неудачного пуска ракеты со стороны сектора Газа. ЦАХАЛ возложил вину за произошедшее на радикальную палестинскую группировку «Исламский джихад».

Взрыв в одной из больниц сектора Газа произошел вечером 17 октября. По данным телеканала Al Hadath, погибли более 500 человек.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что израильские самолеты ударили по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС, отмечает «Радиоточка НСН».

