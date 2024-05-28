Суд во Владивостоке 6 июня начнет рассматривать дело гражданина США Блэка
28 мая 202406:37
6 июня во Владивостоке начнется рассмотрение дела в отношении американского солдата Гордона Блэка, сообщает РИА Новости.
Речь идет об угрозе убийством и краже. Заседание назначено на 14 часов.
Ранее стало известно, что суд во Владивостоке арестовал солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье о краже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru