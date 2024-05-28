«Ингосстрах»: Решение о страховом случае из-за ущерба «Крокусу» пока не принято

Решение о страховом случае из-за ущерба зданию концертного зала «Крокус сити холла» в результате атаки террористов еще не принято, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Ингосстрах».

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста

Там указали, что расследование продолжается. В компанию не поступало новых заявлений от пострадавших. Что касается самого здания, то решение о страховом случае будет принято после получения всех необходимых документов от госорганов.

После теракта в «Крокус Сити Холле» Центробанк РФ поддерживает идею введения механизма обязательного страхования посетителей публичных мест, заявил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния. По его словам, такая ответственность должна затронуть большие площадки, вмещающие сотни или тысячи посетителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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