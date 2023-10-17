СМИ: Белый дом обсуждает военный ответ, если «Хезболла» присоединится к ХАМАС

Источники портала сообщили, что США примут решение в зависимости от масштабов атак «Хезболлы» и возможностей Израиля дать ответ. Отмечается, что Вашингтон делает все возможное, чтобы ливанская группировка не присоединилась к ХАМАС.

По информации издания The Washington Post, США намерены перебросить на Ближний Восток группировку в составе четырех тысяч моряков и морских пехотинцев. Они присоединятся к американскому флоту в Восточном Средиземноморье, передает «Радиоточка НСН».

