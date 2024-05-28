В ФСБ заявили о росте активности спецслужб Украины у границы с Россией
Украинские спецслужбы наращивают разведывательную активность у границ России, заявил первый заместитель директора – глава Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
«При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины», — сообщил Кулишов.
Глава Погранслужбы отметил, что эти действия сопровождаются попытками втянуть в разведывательно-подрывную деятельность население приграничных районов, пишет Ura.ru.
Ранее Владимир Кулишов заявил, что с начала специальной военной операции пограничники и Вооруженные силы РФ пресекли 29 попыток проникновения украинских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп на российскую территорию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru