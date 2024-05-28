Теннисист Медведев вышел во второй круг Roland Garros

Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя Германии Доминика Кёпфера в матче первого круга Roland Garros в Париже.

Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:4, 5:7, 6:3 в пользу россиянина, посеянного на турнире под пятым номером. Кёпфер номера посева не имел. Во втором круге Медведев сыграет с Миомиром Кецмановичем из Сербии.

Ранее названный в честь теннисиста Медведева корт открыли под Парижем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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