Теннисист Медведев вышел во второй круг Roland Garros
28 мая 202406:02
Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя Германии Доминика Кёпфера в матче первого круга Roland Garros в Париже.
Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:4, 5:7, 6:3 в пользу россиянина, посеянного на турнире под пятым номером. Кёпфер номера посева не имел. Во втором круге Медведев сыграет с Миомиром Кецмановичем из Сербии.
Ранее названный в честь теннисиста Медведева корт открыли под Парижем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Теннисист Медведев вышел во второй круг Roland Garros
- В Японии подтвердили неудачный запуск спутника КНДР
- Генсек ООН осудил удар по лагерю перемещенных лиц в районе Рафаха
- Сальдо: В селе Крынки нашли заваленные телами военных ВСУ подвалы
- Bloomberg: ВСУ испытывают острую нехватку молодых солдат
- «Ингосстрах»: Решение о страховом случае из-за ущерба «Крокусу» пока не принято
- Генпрокуратура Украины: Разрушен терминал аэропорта Запорожья
- «Прогресс МС-25» затопят в Тихом океане
- Медведев: Россия добьется победы в конфликте с Украиной в ближайшее время
- Минобороны ФРГ: Германия имеет с Украиной секретный договор по оружию
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru