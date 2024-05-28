В Японии подтвердили неудачный запуск спутника КНДР
28 мая 202405:35
Запуск спутника КНДР 27 мая закончился неудачей, сообщает Kyodo News со ссылкой на Минобороны Японии.
Ранее в КНДР признали провал миссии по запуску разведывательного спутника.
Ракета взорвалась на этапе полета, когда была задействована первая ступень, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru