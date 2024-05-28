В Японии подтвердили неудачный запуск спутника КНДР

Запуск спутника КНДР 27 мая закончился неудачей, сообщает Kyodo News со ссылкой на Минобороны Японии.

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Ранее в КНДР признали провал миссии по запуску разведывательного спутника.

Ракета взорвалась на этапе полета, когда была задействована первая ступень, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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