Генсек ООН осудил удар по лагерю перемещенных лиц в районе Рафаха
28 мая 202405:17
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил на своей странице в соцсети X удар Израиля по лагерю перемещенных лиц в районе Рафаха.
По его словам, погибли множество ни в чем не повинных гражданских лиц. Они искали убежища от конфликта.
Глава международной организации указал, что в Газе нет безопасного места». Он призвал прекратить «этот ужас».
Ранее стало известно, что более 35 человек погибли в результате удара Израиля по Рафаху, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru