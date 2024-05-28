Генсек ООН осудил удар по лагерю перемещенных лиц в районе Рафаха

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил на своей странице в соцсети X удар Израиля по лагерю перемещенных лиц в районе Рафаха.

Израиль заявил, что не создает угрозы для гражданского населения в Рафахе

По его словам, погибли множество ни в чем не повинных гражданских лиц. Они искали убежища от конфликта.

Глава международной организации указал, что в Газе нет безопасного места». Он призвал прекратить «этот ужас».

Ранее стало известно, что более 35 человек погибли в результате удара Израиля по Рафаху, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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