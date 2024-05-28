Генсек ООН осудил удар по лагерю перемещенных лиц в районе Рафаха

По его словам, погибли множество ни в чем не повинных гражданских лиц. Они искали убежища от конфликта.

Глава международной организации указал, что в Газе нет безопасного места». Он призвал прекратить «этот ужас».

Ранее стало известно, что более 35 человек погибли в результате удара Израиля по Рафаху, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

