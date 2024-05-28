Депутаты предложили освободить пенсионеров от налога на доход от вкладов
В России могут освободить пенсионеров от уплаты налога на доходы от банковских вкладов, сообщает ТАСС.
С такой инициативой обратился в Минфин РФ вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, счета пожилых людей в банках, как правило, не пополняются из-за того, что их владельцы не работают и не имеют дохода, кроме пенсии.
Парламентарий указал, что такая льгота не лишит бюджет ощутимых доходов, так как всего у 4% вкладчиков имеются накопления, облагаемые налогом.
Ранее стало известно, что россияне хотят получать пассивный доход до 350 тысяч рублей в месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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