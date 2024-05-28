СМИ: В Евросоюзе возник дефицит трески

Предложение атлантической трески в Европе снижается на фоне сокращения уловов в мире и ограничений на торговлю с Россией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ) и данные Продовольственной и сельхозорганизации ООН (ФАО).

В отчете ФАО о тенденциях мирового рыбного рынка в текущем году указано, что из-за запрета на торговлю с РФ на фоне конфликта на Украине европейские переработчики «не получают достаточно сырья». Россия является одним из крупнейших мировых добытчиков трески и главных поставщиков в Евросоюзе, пишет Ura.ru. В 2023 году ЕС в целом импортировал 284,7 тысячи тонн трески (без соленого филе), почти половину поставок составляла мороженая треска (112,3 тыс. т, 54,7%, или 61,4 тыс. т из них — из России). При этом в регион завезли 76,3 тыс. т мороженого филе рыбы, 53,5% (21,3 тыс. т) сырья пришлось на РФ.

В то же время в 2023 году Евросовет вернул пошлины для рыбы из России — такую рыбопродукцию исключили из системы тарифных квот (ATQ) на 2024-2026-й. Теперь отправляемая в Европу из РФ и Белоруссии белая рыба будет облагаться пошлиной в 13,7% вместо действовавшей ранее нулевой. В свою очередь, Норвегия ограничила России доступ в свои порты, рыбу можно доставлять только в северные пункты Киркенес, Тромсе и Ботсфьорд.

Кроме того, ФАО напоминает о сокращении квоты на добычу в Баренцевом море, из-за которого снизятся поставки трески в 2024 году. Разрешенный объем вылова стал на 20% меньше год к году и составил 453,42 тыс. т, допустимый объем для России —193,12 тыс. т. Организация отмечает, что нехватка сырья между производителями рыбы провоцирует жесткую конкуренцию и кратный рост цен.

