Сальдо: В селе Крынки нашли заваленные телами военных ВСУ подвалы

В селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области обнаружили подвалы, заваленные телами военных Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram губернатор региона Владимир Сальдо.

Госдеп США: На Украине были случаи похищений, пыток и незаконных арестов

Их нашли российские военные при обследовании разрушенных домов. «Только в таком виде они присутствуют в Крынках», — указал Сальдо.

Ранее были обнаружены тела со следами пыток в освобождённой Авдеевке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:УкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры