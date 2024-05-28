Сальдо: В селе Крынки нашли заваленные телами военных ВСУ подвалы
28 мая 202405:02
В селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области обнаружили подвалы, заваленные телами военных Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram губернатор региона Владимир Сальдо.
Их нашли российские военные при обследовании разрушенных домов. «Только в таком виде они присутствуют в Крынках», — указал Сальдо.
Ранее были обнаружены тела со следами пыток в освобождённой Авдеевке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru