Израиль утвердил четвертую дозу вакцины для людей из групп риска

Минздрав Израиля одобрил четвертую дозу вакцины от коронавируса для лиц старше 18 лет, страдающих сопутствующими заболеваниями, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что при четвертой дозе защита возрастает в два раза, в три-пять раз – выше защита от тяжелого течения болезни.

Накануне в Израиле уже рекомендовали вакцинировать четвертой дозой людей старше 60 лет.

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Ранее исследования комбинированной векторной вакцины от коронавируса в форме назального спрея стартовали в Сеченовском университете, сообщает пресс-служба московского правительства. В сообщении говорится, что по механизму иммунного ответа новый препарат, разработанный в НИЦЭМ им. Гамалеи, не отличается от вакцин с другим способом введения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильВакцинацияКоронавирус
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