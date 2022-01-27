Израиль утвердил четвертую дозу вакцины для людей из групп риска

Минздрав Израиля одобрил четвертую дозу вакцины от коронавируса для лиц старше 18 лет, страдающих сопутствующими заболеваниями, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что при четвертой дозе защита возрастает в два раза, в три-пять раз – выше защита от тяжелого течения болезни.

Накануне в Израиле уже рекомендовали вакцинировать четвертой дозой людей старше 60 лет.