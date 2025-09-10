Израиль ударил по военным казармам в Йемене
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене.
В армейской пресс-службе уточнили, что цели находились в окрестностях Саны и в провинции Эль-Джауф на севере страны.
«Это военные лагеря, где были выявлены боевики... штаб-квартира хуситской армейской службы по связям с общественностью и топливохранилище», - говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ликвидировать всех членов руководства хуситов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Оборвали ниточку»: Что потеряет Россия с закрытием «Японских центров»
- Россиянам назвали плюсы заграничного отдыха в бархатный сезон
- Эксперт объяснил, почему S7 не отдала свои лайнеры Египту и Филиппинам
- Политолог Данилин назвал причину протестов во Франции
- Филолог выступил против введения базового и профильного ЕГЭ по русскому языку
- Фон дер Ляйен назвала зависимость от РФ причиной высоких цен на энергию
- Израиль ударил по военным казармам в Йемене
- «НАШЕ Радио» вслед за РБК подтвердило рост радиорекламы
- Суд ЕС отклонил иск Януковича об отмене санкций
- Слуцкий призвал установить «твердые цены» на дизельное топливо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru