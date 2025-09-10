Израиль ударил по военным казармам в Йемене

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене.

Хуситы ударили баллистической ракетой по аэропорту в Израиле

В армейской пресс-службе уточнили, что цели находились в окрестностях Саны и в провинции Эль-Джауф на севере страны.

«Это военные лагеря, где были выявлены боевики... штаб-квартира хуситской армейской службы по связям с общественностью и топливохранилище», - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ликвидировать всех членов руководства хуситов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:АвиаударЙеменИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры