Израиль сообщил об уничтожении за время боев в Газе 700 ракетных установок ХАМАС
Израильские военные уничтожили в секторе Газа свыше 700 ракетных установок в ходе наземной операции, они использовались вооруженными сторонниками палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба армии.
Отмечается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) захватывает и уничтожает сотни ракет, в том числе ракет большой дальности.
Ранее, 11 января, сообщалось, что вооруженные столкновения между ХАМАС и армией Израиля возобновились в восточной части города Дженин на Западном берегу реки Иордан. Отмечалось, что ЦАХАЛ встретил ожесточенное сопротивление в ходе попытки взять Дженин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru