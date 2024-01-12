Израиль сообщил об уничтожении за время боев в Газе 700 ракетных установок ХАМАС

Израильские военные уничтожили в секторе Газа свыше 700 ракетных установок в ходе наземной операции, они использовались вооруженными сторонниками палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба армии.

ЦАХАЛ заявил об уничтожении командиров элитного подразделения ХАМАС «Нухба»

Отмечается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) захватывает и уничтожает сотни ракет, в том числе ракет большой дальности.

Ранее, 11 января, сообщалось, что вооруженные столкновения между ХАМАС и армией Израиля возобновились в восточной части города Дженин на Западном берегу реки Иордан. Отмечалось, что ЦАХАЛ встретил ожесточенное сопротивление в ходе попытки взять Дженин, передает «Радиоточка НСН».

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