Израиль сообщил об обстреле со стороны Сирии

Военные Израиля заявили об обстреле территории страны из Сирии и открыли ответный огонь, сообщает армейская пресс-служба.

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Отмечается, что все снаряды упали в незаселенной местности. Их точное число не указывается.

Как стало известно ранее, подтвержденное число людей, которые оказались в заложниках у палестинского движения ХАМАС, достигло 239, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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