Израиль сообщил об обстреле со стороны Сирии
30 октября 202304:35
Военные Израиля заявили об обстреле территории страны из Сирии и открыли ответный огонь, сообщает армейская пресс-служба.
Отмечается, что все снаряды упали в незаселенной местности. Их точное число не указывается.
Как стало известно ранее, подтвержденное число людей, которые оказались в заложниках у палестинского движения ХАМАС, достигло 239, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru