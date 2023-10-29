Армия Израиля предупредила об ударе по православной школе в Газе
29 октября 202320:59
Информационный центр правительства Газы сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила о вероятности удара по православной школе и культурному центре в анклаве, передает телеканал Al Jazeera.
По данным СМИ, в культурном центре находится тысяча человек, в православной школе - 500.
На прошлой неделе под удар попала церковь Святого Порфирия в секторе Газа. Здание разрушено, есть погибшие и раненые.
Ранее сообщалось о разрушении 200 школ в Газе в результате бомбардировок армии Израиля, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru