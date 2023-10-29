Армия Израиля предупредила об ударе по православной школе в Газе

По данным СМИ, в культурном центре находится тысяча человек, в православной школе - 500.

На прошлой неделе под удар попала церковь Святого Порфирия в секторе Газа. Здание разрушено, есть погибшие и раненые.

Ранее сообщалось о разрушении 200 школ в Газе в результате бомбардировок армии Израиля, передает «Радиоточка НСН».

