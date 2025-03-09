ХАМАС выдвинуло условия для переговоров по второму этапу перемирия в Газе

По его словам, это проведение обмена, полный вывод израильских войск из сектора Газа и обязательство, что агрессия не возобновится.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС немедленно освободить всех заложников и вернуть тела убитых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

