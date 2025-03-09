ХАМАС выдвинуло условия для переговоров по второму этапу перемирия в Газе
9 марта 202505:01
Палестинское движение ХАМАС выдвинуло условия для начала переговоров по второму этапу переговоров о прекращении огня в секторе Газа, сообщил телеканалу Al Jazeera представитель движения Хазем Касем.
По его словам, это проведение обмена, полный вывод израильских войск из сектора Газа и обязательство, что агрессия не возобновится.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС немедленно освободить всех заложников и вернуть тела убитых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru