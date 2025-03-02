Израиль согласился продлить прекращение огня в обмен на освобождение заложников

Израиль дал согласие на продолжение прекращения огня в Газе на период Рамадана и Песаха в обмен на освобождение заложников, следует из сообщения канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Трамп заявил, что Израиль передаст США сектор Газа по завершении конфликта

Таким образом, израильские власти приняли план спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Документом предусматривается освобождение из сектора Газа половины израильских заложников в первый день его реализации.

Ранее ХАМАС передал тела четырех заложников Красному Кресту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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