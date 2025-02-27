СМИ: ХАМАС передал тела четырех заложников Красному Кресту
27 февраля 202505:17
Палестинское движение ХАМАС предало Красному Кресту тела четырех заложников Израиля, сообщает телеканал Al Jazeera.
Это произошло на юге сектора Газа. Другие подробности не сообщаются.
Ранее Израиль остановил обмен заложниками из-за «унизительных церемоний» ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru