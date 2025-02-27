СМИ: ХАМАС передал тела четырех заложников Красному Кресту

Палестинское движение ХАМАС предало Красному Кресту тела четырех заложников Израиля, сообщает телеканал Al Jazeera.

СМИ: ХАМАС готовится к возобновлению боевых действий с Израилем в Газе

Это произошло на юге сектора Газа. Другие подробности не сообщаются.

Ранее Израиль остановил обмен заложниками из-за «унизительных церемоний» ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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