Израиль разрешил палестинцам вернуться на север Газы

Израильские власти с 27 января разрешат перемещенным палестинцам начать возвращение с юга сектора Газа на север анклава, сообщил в социальной сети Х официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари.

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По его словам, это произойдет взамен на договоренность об освобождении трех израильских заложников до пятницы, а также еще трех в субботу.

Ранее Израиль выпустил из тюрем 200 палестинцев в обмен на четырех заложниц-военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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