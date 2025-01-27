Израиль разрешил палестинцам вернуться на север Газы
27 января 202502:31
Израильские власти с 27 января разрешат перемещенным палестинцам начать возвращение с юга сектора Газа на север анклава, сообщил в социальной сети Х официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари.
По его словам, это произойдет взамен на договоренность об освобождении трех израильских заложников до пятницы, а также еще трех в субботу.
Ранее Израиль выпустил из тюрем 200 палестинцев в обмен на четырех заложниц-военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru