Израиль разрешил палестинцам вернуться на север Газы

По его словам, это произойдет взамен на договоренность об освобождении трех израильских заложников до пятницы, а также еще трех в субботу.

Ранее Израиль выпустил из тюрем 200 палестинцев в обмен на четырех заложниц-военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

