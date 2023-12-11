Израиль подтвердил открытие КПП «Керем-Шалом» на границе с Газой

Израиль откроет пропускной пункт «Керем-Шалом» на границе с сектором Газа для увеличения количества помощи, поступающей в анклав. Об этом заявили в Управлении по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ).

СМИ: Израиль согласился открыть второй КПП на границе с Газой

«Мы расширили возможности по проведению проверок помощи, доставляемой в сектор Газа. "Керем-Шалом" будет открыт, поэтому число проверок увеличится вдвое», — цитирует сообщение ТАСС.

Когда КПП будет открыт, не уточняется.

Ранее СМИ сообщили, что Тель-Авив дал согласие на открытие пункта «Керем-Шалом», открытие КПП согласовали по запросу США, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраиль

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