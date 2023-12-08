СМИ: Израиль согласился открыть второй КПП на границе с Газой
Израиль дал согласие на открытие контрольно-пропускного пункта «Керем-Шалом» на границах Египта, Израиля и сектора Газа. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.
«Израиль согласился открыть ... "Керем-Шалом" в сторону сектора Газа для досмотра и проверки гуманитарной помощи», — указал собеседник телеканала.
По словам источника, открытие КПП согласовали по запросу Вашингтона.
Сейчас единственным погранпереходом с Газой является египетский КПП «Рафах», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Иностранцы в ноябре получили возможность покинуть анклав через этот пункт. Кроме того, через «Рафах» эвакуируют раненых и передают гумпомощь.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Овечкин первым из россиян набрал 1500 очков в НХЛ
- СМИ: Саудовская Аравия перед визитом Путина перенесла поездку кронпринца в Лондон
- Турция не признает ХАМАС террористической организацией
- СМИ: В России вернут распределение выпускников медвузов
- Число обращений к прямой линии с Путиным превысило 600 тысяч
- Наследник империи Hermes хочет усыновить своего садовника и завещать ему состояние
- Песков: Путин объявит решение по выборам, когда посчитает необходимым
- Хинштейн сравнил сериалы «Слово пацана» и «Бригаду»
- СМИ: Израиль согласился открыть второй КПП на границе с Газой
- Уголовное дело о халатности возбудили после стрельбы в брянской школе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru