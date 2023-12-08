СМИ: Израиль согласился открыть второй КПП на границе с Газой

Израиль дал согласие на открытие контрольно-пропускного пункта «Керем-Шалом» на границах Египта, Израиля и сектора Газа. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.

Более 130 эвакуированных из Газы россиян пересекли КПП «Рафах»

«Израиль согласился открыть ... "Керем-Шалом" в сторону сектора Газа для досмотра и проверки гуманитарной помощи», — указал собеседник телеканала.

По словам источника, открытие КПП согласовали по запросу Вашингтона.

Сейчас единственным погранпереходом с Газой является египетский КПП «Рафах», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Иностранцы в ноябре получили возможность покинуть анклав через этот пункт. Кроме того, через «Рафах» эвакуируют раненых и передают гумпомощь.

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
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