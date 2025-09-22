Индия увеличила поставки мяса в Россию в 33 раза

Индия в июле 2025 года нарастила поставки мяса в Россию в 33 раза по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сведения индийского министерства торговли и промышленности.

Индия завозит в РФ мясо крупного рогатого скота. В июле было отгружено такой продукции на $21,2 млн, годом ранее - на $640 тысяч. За семь месяцев года продажи возросли в 2,6 раза, до $62,8 млн.

Индия в июле поставила за границу мяса на $401 млн, годом ранее поставки составили $310 млн. Основными покупателями продукции стали Вьетнам ($81 млн), Малайзия ($54 млн) и ОАЭ ($37 млн).

Ранее доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод заявил, что РФ импортирует мясо из других стран, и это является одной из причин подорожания продукта, пишет 360.ru.

