Израиль подтвердил, что реализацию перемирия в Газе начнут 19 января
18 января 202503:39
Реализация соглашения о прекращении огня в секторе Газа начнется 19 января. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В сообщении отмечается, что правительство Израиля утвердило план возвращения похищенных граждан.
«Реализация плана по освобождению похищенных начнется в воскресенье, 19 января», — указали в канцелярии.
Ранее Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о прекращении огня. СМИ сообщали, что на первом этапе сделки Тель-Авив освободит две тысячи палестинцев в обмен на 33 израильтян.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru