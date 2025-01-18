Израиль подтвердил, что реализацию перемирия в Газе начнут 19 января

Реализация соглашения о прекращении огня в секторе Газа начнется 19 января. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Израиль одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в Газе

В сообщении отмечается, что правительство Израиля утвердило план возвращения похищенных граждан.

«Реализация плана по освобождению похищенных начнется в воскресенье, 19 января», — указали в канцелярии.

Ранее Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о прекращении огня. СМИ сообщали, что на первом этапе сделки Тель-Авив освободит две тысячи палестинцев в обмен на 33 израильтян.

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ХамасИзраильСектор Газа

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