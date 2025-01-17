Израиль одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в Газе

Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в Газе и освобождению заложников, сообщили в канцелярии премьера. Об этом пишут РИА Новости.

В сообщении говорится, что «после рассмотрения всех аспектов» и исходя из того, что данная сделка поспособствует «достижению целей войны», комиссия министров по вопросам национальной безопасности решила рекомендовать правительству утвердить этот план.