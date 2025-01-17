СМИ: Израиль на первом этапе сделки с ХАМАС освободит 2 тысячи палестинцев

Издание отмечает, что первая часть сделки продлится 42 дня. Как ожидается, в первую очередь освободят 33 человек: женщин и детей, женщин-военных, мужчин старше 50 лет, определенных как «гуманитарные случаи» молодых людей. В обмен Израиль освободит две тысячи осужденных террористов, которые находятся в израильских тюрьмах. Тель-Авив отпустит в том числе почти тысячу палестинцев, задержанных после обострения конфликта в Газе в октябре 2023 года.

Ранее Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в Газе, напоминает 360.ru.

