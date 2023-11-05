Израиль откроет гумкоридор для эвакуации с севера Газы

Израильская армия 5 ноября откроет гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с севера сектора Газа на юг, сообщает РИА Новости.

В Израиле заявили, что получили доступ к подземным тоннелям ХАМАС

Это произойдет в промежуток с 11 до 15 часов мск.

Ранее стало известно, что как минимум 51 человек погиб после удара Израиля по лагерю беженцев Эль-Магази в центральной части сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ахмет Закоут
ТЕГИ:ХамасИзраильСектор Газа

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