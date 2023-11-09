Израиль нанес удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным сооружениям, постам и технологическим средствам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщается в Telegram-канале армии.

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Отмечается, что удары были нанесены в ответ на «пуски» в направлении Израиля. Указывается, что израильская армия нанесла удар по «террористической ячейке» в Ливане, которая действовала рядом с районом Биранита на севере Израиля.

Ранее движение «Хезболла» сообщило о нанесении ракетного удара по казарме Армии обороны Израиля. Под обстрел попала казарма Авивим на границе с Ливаном. Удар наносился управляемыми ракетами, передает «Радиоточка НСН».

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