Израиль нанес удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным сооружениям, постам и технологическим средствам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщается в Telegram-канале армии.
Отмечается, что удары были нанесены в ответ на «пуски» в направлении Израиля. Указывается, что израильская армия нанесла удар по «террористической ячейке» в Ливане, которая действовала рядом с районом Биранита на севере Израиля.
Ранее движение «Хезболла» сообщило о нанесении ракетного удара по казарме Армии обороны Израиля. Под обстрел попала казарма Авивим на границе с Ливаном. Удар наносился управляемыми ракетами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru