Боевики «Хезболлы» нанесли ракетный удар по израильской казарме
Ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило о нанесении ракетного удара по казарме Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом пишет РИА Новости.
Под обстрел попала казарма Авивим на границе с Ливаном. Удар наносился управляемыми ракетами, заявили в «Хезболле».
Ситуация на юге Ливана обострилась после эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа. «Хезболла» и израильская армия обстреливают позиции друг друга.
По информации газеты Al-Jarida, «Хезболла» намерена начать мобилизацию, если Израиль не остановит бои в секторе Газа. Ливанское движение уведомило об этом США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru