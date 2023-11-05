Боевики «Хезболлы» нанесли ракетный удар по израильской казарме

Ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило о нанесении ракетного удара по казарме Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом пишет РИА Новости.

Бойцы «Хезболлы» обстреляли израильскую пехоту на границе с Ливаном

Под обстрел попала казарма Авивим на границе с Ливаном. Удар наносился управляемыми ракетами, заявили в «Хезболле».

Ситуация на юге Ливана обострилась после эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа. «Хезболла» и израильская армия обстреливают позиции друг друга.

По информации газеты Al-Jarida, «Хезболла» намерена начать мобилизацию, если Израиль не остановит бои в секторе Газа. Ливанское движение уведомило об этом США, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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