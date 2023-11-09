В ХАМАС назвали вышедшей из-под контроля ситуацию при атаке на Израиль
Представитель ХАМАС Усама Хамдан заявил, что бойцам в первый день атаки на Израиль был отдан приказ не трогать женщин, детей и стариков, однако ситуация вышла из-под контроля. Об этом он рассказал в интервью испанской газете Mundo.
По его словам, глава военного крыла «Бригады Аль-Кассам» Мухаммед Ад-Дейф приказал не нападать на женщин, детей и стариков, однако ситуация вышла из-под контроля после взятия под контроль некоторых военных позиций, но при этом за некоторые ситуации ответственны израильтяне, считает Хамдан.
В результате атаки на Израиль, по данным властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, в заложниках оказались более 200 человек, пострадавшими числятся более пяти тысяч граждан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru