В ХАМАС назвали вышедшей из-под контроля ситуацию при атаке на Израиль

По его словам, глава военного крыла «Бригады Аль-Кассам» Мухаммед Ад-Дейф приказал не нападать на женщин, детей и стариков, однако ситуация вышла из-под контроля после взятия под контроль некоторых военных позиций, но при этом за некоторые ситуации ответственны израильтяне, считает Хамдан.

В результате атаки на Израиль, по данным властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, в заложниках оказались более 200 человек, пострадавшими числятся более пяти тысяч граждан.