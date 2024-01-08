Израиль: конфликт в Газе продолжится до возвращения всех заложников

Конфликт в секторе Газа продолжится до возвращения всех израильских заложников, сообщает The Times of Israel со ссылкой на министра обороны Израиля Йоава Галанта.

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«Военные действия в Газе не прекратятся, пока заложники не вернутся домой», — отметил глава военного ведомства.

Ранее стало известно, что число жертв конфликта в секторе Газа превысило 30 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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