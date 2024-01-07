Израиль заявил о завершении ликвидации инфраструктуры ХАМАС на севере Газы

По его словам, Израиль продолжает углублять достижения и укреплять барьер и оборону на границе. В настоящее время силы сосредоточены на ликвидации ХАМАС в центре и на юге сектора Газа.

Отмечается, что полная ликвидация ХАМАС займет продолжительное время.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в секторе Газа был уничтожен высокопоставленный командир палестинского движения «Исламский джихад» Мамдух Лулу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

