ХАМАС: число жертв конфликта в секторе Газа превысило 30 тысяч
Жертвами вооруженного конфликта в секторе Газа стали более 30 тысяч человек, заявил член руководства палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан.
По его словам, среди погибших 10 тысяч — дети, а семь тысяч — женщины. Пострадали более 58 тысяч человек, сказал представитель движения.
Хамдан уточнил, что пропавшими без вести числятся не менее семи тысяч жителей сектора Газа. При этом на Западном берегу реки Иордан жертвами действий израильских военных стал 321 человек, добавил он.
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари 7 января заявил об уничтожении инфраструктуры ХАМАС на севере сектора Газа, передает «Радиоточка НСН».
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